شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : إعلامي مصري شهير : يفاجئ الجميع ويكشف هذه هي قوة ايران الحقيقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة، اليوم الجمعة، إن قوة إيران المزعومة ما هي إلا هالة يرسمها النظام لتدليل الشعوب.

ولفت ” عكاشة ” خلال برنامجه المذاع على الحياة إلى أنه في حالة دخول مصر وإيران في حرب، سوف تأمل مصر إيران خلال 24 ساعة فقط.

وأكد ” عكاشة ” على أن إيران لا تمتلك شيء يستدعي الخوف منها، مؤكدًا أنهم يتعمدون إحداث هالة حولهم بأنهم أقوياء للعب على الشعوب.

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