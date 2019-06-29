شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة تربك السعوديين بمفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت الإعلامية غادة عويس، المذيعة بفضائية "الجزيرة"، إن القناة القطرية تأتي في صدارة القنوات التي يشاهدها السعوديون، على الرغم من حملات الهجوم التي تنطلق ضدها من داخل المملكة.
وأضافت مذيعة "الجزيرة" في تدوينة منفصلة عبر حسابها على "تويتر": "كلما انتهيت من حلقة لما وراء الخبر او الحصاد على شاشة الجزيرة أجد أوّل التعليقات سعودية".
وتابعت: "كلما غرّدت عن موضوع أجد أوّل التعليقات سعودية.
قناة الجزيرة هي رقم واحد في السعودية من حيث المشاهدة لدينا جمهور وفيّ جداً في المملكة. تحياتي له".
يذكر أن من بين الشروط التي وضعتها السعودية ودول الحصار الثلاث الأخرى على قطر لإنهاء الحصار وقف بث قناة "الجزيرة"، التي تبث من الدوحة، الأمر الذي رفضته الأخيرة مرارًا.
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