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مذيعة الجزيرة تربك السعوديين بمفاجأة غير متوقعة

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عدن - ياسمين التهامي - قالت الإعلامية غادة عويس، المذيعة بفضائية "الجزيرة"، إن القناة القطرية تأتي في صدارة القنوات التي يشاهدها السعوديون، على الرغم من حملات الهجوم التي تنطلق ضدها من داخل المملكة.

وأضافت مذيعة "الجزيرة" في تدوينة منفصلة عبر حسابها على "تويتر": "كلما انتهيت من حلقة لما وراء الخبر او الحصاد على شاشة الجزيرة أجد أوّل التعليقات سعودية".

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وتابعت: "كلما غرّدت عن موضوع أجد أوّل التعليقات سعودية.

قناة الجزيرة هي رقم واحد في من حيث المشاهدة لدينا جمهور وفيّ جداً في المملكة. تحياتي له".

يذكر أن من بين الشروط التي وضعتها السعودية ودول الحصار الثلاث الأخرى على قطر لإنهاء الحصار وقف بث قناة "الجزيرة"، التي تبث من الدوحة، الأمر الذي رفضته الأخيرة مرارًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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