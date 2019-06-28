شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر الكويتي عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة ثقيلة وصادمة ويكشف عن تهديد حقيقي جديد وخطر داهم غير متوقع .. هل انقلبت الآية في الخليج؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي عن أسفه لحال البحرين الذي وصلت إليه اليوم.. معتبرا أن ورشة البحرين الخاصة بصفقة القرن، هي التهديد الحقيقي للأمة في الوقت الحالي.

وأشار في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر شبكة بويمن الإخبارية، كيف كانت البحرين مدعاة للفخر، أيام السياسي البحريني عبدالرحمن الباكر الذي عارض الاستعمار البريطاني ووقف ضده بقوة.

حيث قال النفيسي: "بالأمس ( أيام عبدالرحمن الباكر وفريج الفاضل) كنّا نتعلّم فلسطين من البحرين . اليوم نخاف على فلسطين من ( ورشة المنامة)".

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ووصف النفيسي ورشة المنامة بـ "عوار قلب" .. محذرا في الوقت ذاته، من صهر الرئيس الأمريكي، حيث قال: إحذروا كوشنر ومن لفّ لفّه .