شاهد عبد الملك الحوثي يفاجئ المشاهدين ويقطع خطابه المباشر على قناة المسيرة ويقوم بهذا الفعل لاول مرة (شاهد)

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عدن - ياسمين التهامي - ألقى زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي خطابا بمناسبة “الذكرى السنوية للصرخة مساء اليوم بثتها قناة المسيرة التابعة له

وفاجئ الحوثي ولأول مرة المشاهدين وردد على شاشة التلفزيون الصرخة مع رفع يده .. وكان أبرز ما جاء في الخطاب.

– الأمة إما أن تكون في حالة الموقف وإما اللاموقف والاستسلام والخضوع للعدو وغياب موقف الأمة يعني أن هذه الأمة تمكن عدوها من نفسها وهذا يخالف الحق والمسؤولية والفطرة الإنسانية

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