تراند اليوم : هيا بنت حسين اخبار جديدة و تفاصيل دقيقة و تغريدات جريئة و سر هروبها

هيا بنت حسين اخبار جديدة وتفاصيل دقيقة وتغريدات جريئة وسر هروبها

هيا بنت حسين اخبار جديدة وتفاصيل دقيقة وتغريدات جريئة وسر هروبها الذى تضاربت حولة الاقوال والتكهنات والافعال والتخمينات وكثرت حولة البراهين والدلائل الغامضة وايضا التغريدات والتعليقات الساخطة .

فبحق هو حدث هام يحتاج الى تفسير دقيق من داخل الاسرة الحاكمة وتصريح رسمى كما طلبت الجماهير العربية فالجماهير تقول مالديها وربما يكون اقرب الى الحقيقة لكن لابد من ظهور الحقيقة ، حتى تنتهى تلك الازمة ،.

وننقل لكم تغريدات تويتر حول موضوع هروب الاميرة هيا هذا الصباح لعلها تنبىء عن شىء من الحقيقة.

تغريدات تويتر هذا الصباح بخصوص هروب الاميرة هيا :

بدنا تصريح رسمي



متزوجة برضاءها محد غصبها بنت الملوك عندكم تغصب ماله كرامه ترضون بالبيع والمشترى ومتى ضاقت وهربت بعد كم مليار حتى بلادكم ضاقت بها راحت تحتمى بالاجنبي

اول تصريح للاميره هيا بنت الحسين حفظها الله من كيد الكائدين

كيف تحملتة كل هذا الوقت :

والله ليس المستغرب هروبها المستغرب هو كيف تحملت كل هذا الوقت

#ام_الامارات حزينه بعد هروب الأميرة #هيا_بنت_الحسين مع ابنتها الجليلة محمد راشد وابنها زايد محمد راشد الى المانيا وطلبها اللجوء والطلاق

لا يستطيعون السيطرة على أزواجهم..ويريدون السيطرة على بعض الدول.. عن البعران اتحدث

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لاناقة ولا جمل:

محمد بن راشد آل مكتوم • نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة أول مره اعرف رجل بهذي المناصب العليا وليس له لا ناقة فيها ولا جمل.

الندابي لكل فعل رده‍ فعل فتاكد لو حصل لكم مثل ما حصل لأهل قطر راح يكون كلامك مغاير دمت بخير

تتمناه كل عربية:

اولا ليس من شيم العرب التشمت بالمسلمين ثانيا محمد بن راشد عند كل خليجي خط أحمر وخصوصا العمانيين فهو شخص كريم وكحل للخير ولعلها خيرة له الله يعوضه الخير بدلا عنها كالشيخ محمد بن راشد تتمناه كل عربيه ندعوا لكم بالهداية #هيا_بنت_الحسين هي من خسرت وليس الشيخ محمد اطال الله عمره

طلب قرض من الامارات :

يقال والله اعلم بأن الاردن طلبت قرض من #الأمارات فرفضت #الحمارات فقامت زوجة أمير دبي هيا اخت ملك الاردن بالهروب من الأمارات ومعها 5 مليار دولار دولارا ينطح دولار. حنقت وشلت بوكشتها معاها شونعملو.

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