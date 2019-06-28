شكرا لقرائتكم خبر عن غارات جوية تستهدف أبراج ‘‘الشيخ زايد’’ وارتفاع الضحايا إلى نحو 180 قتيل وجريح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع عدد القتلى إلى 24 قتيل و154 مصاب في غارات جوية اسرائيلية استهدفت عدة أحياء في شمال غزة بعد الإعلان عن وفاة اثنين متأثرين بجراحهما بينهما طفل عمره 12 عاما. وكان عدد من القتلى والجرحى قد سقطوا جراء قصف طائرات إسرائيلية لعدد من الأبراج السكنية المعروفة باسم أبراج الشيخ زايد

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