شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب أميركي يحذر السعودية: ستجدون أنفسكم بلا مال أو أصدقاء بسبب ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر كاتب أميركي بارز السعودية من المراهنة على الرئيس دونالد ترامب الذي وصفه بـ”الوجه” القبيح من الماضي الاميركي وليس المستقبل.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” للمتخصص في العلاقات البريطانية – الخليجية ومؤلف كتاب “شبه الجزيرة الإنكليزية: لماذا تعتبر ثروة الخليج مهمة لبريطانيا”، ديفيد ويرينغ.

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وقال ويرينغ، إن محاولة السعوديين التقارب مع إدارة ترامب كانت ناجحة لكنهم قد يندمون على رهانهم على رئاسة واحدة يبدو أنها تمثل الوجه القبيح من الماضي الاميركي لا المستقبل، وقد تجد السعودية نفسها “بدون مال ولا أصدقاء ولا وقت”.

وأشار ويرينغ إلى أن الروابط الأنكلو-أميركية مع السعودية ربما في طريقها نحو عاصفة تامة حيث لم يعد فيها هناك إمكانية للحفاظ على العلاقات مثلما بدأ فيه المنطق الإستراتيجي الذي دعمها يتداعى.

ورأى الكاتب أن العلاقات السعودية مع دول الأطلنطي نجت عدة أزمات خلال القرن الماضي ويمكن أن تستمر لقرن آخر لكن التهديدات الوجودية أصبحت واضحة للعيان ولو كان لدى أي طرف في واشنطن أو لندن خطة جدية للحفاظ عليها فهو يتكتم عليها.