شكرا لقرائتكم خبر عن من هو "أبو أسامة المهاجر" أمير داعش في اليمن؟! ...شاهد أول فيديو للحظة القبض عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد التحالف العربي بتمكن قوات خاصة سعودية من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

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