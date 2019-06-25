الخبير العسكري أبو حاتم يُقدم شرحاً عن مصطلح "قواعد الاشتباك"

قال الخبير العسكري يحيى أبو حاتم، مستشار وزير الدفاع، "تتردد كثيرا في تصريحات قوات التحالف العربي عبر المتحدث بإسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي عبارة أن الاستهداف تم حسب قواعد الاشتباك ، و البعض لا يعرف معنى (قواعد الاشتباك) لذلك حبيت أن أشرح لكم ماذا يعني هذا المصطلح".

وأضاف أبو حاتم في سلسلة تغريدات -رصدها "الخليج 365" - "أولا مشتملات قواعد الإشتباك تهتم قواعد الإشتباك بالقواعد التي تلتزمها القوات المسلحة عندإستعمال القوة وذلك ضمن العمليات العسكريةسواء كانت في المسرح الدولي أوالإقليمي أو الوطني ومن ذلك النزاعات المسلحةبين الدول أو في داخل الدولة نفسها وأيضاً ضمن مهمات حفظ السلام الدولية".

وتابع "وتشمل قواعد الاشتباك مبادئ توجيهية في كيفية التعامل مع عملية عسكرية معينة تجمع بين الضوابط العسكرية والاعتبارات السياسية، وتسمح لصاحب القرار السياسي كأعلى سلطة في الدولة باستخدام القوة بشكل ملائم للموقف".

ومضى:"ومن ثم العمل على التحكم في مجريات الأزمة ووقف التصعيد ولذلك يعتبر بعض الخبراء قواعد الاشتباك أنها أداة رئيسية تمكّن السلطة المدنية المسؤولة من ضمان استخدام الجيش بمختلف تشكيلاته وقوته وفق تعليمات محددة في عملية عسكرية معينة".

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وتابع "وبالتالي فهي ليست تعليمات تعبوية يسترشد بها القادة عند تنفيذ العمليات القتالية فحسب بل إنها تعد وثيقة قانونية هامة ترسم التعليمات والأوامر والإجراءات الخاصة بالإشتباك كتنظيم حمل الأسلحة أو التصدي لهجوم معادي يمكن الرجوع إليها عند الفراغ من القتال".

وقال "وعند التحاكم والتقاضي أمام الجهات المعنية وخاصة في حالات حدوث جرائم حرب.

وتشمل أيضاً القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني التي تحكم أمور الصراع والنزاعات المسلحة ومتى يشرع الرد على العدو والواجبات التي تقع على المكلفين بذلك والأهم أنها تضمن حقوق الأسرى".

واستطرد "بما يكفل تأمين حياتهم خلال العمليات القتالية، وينبغي التأكيد على أن قواعد الإشتباك ليست تعليمات جامدة لا تتغير بأي حال من الأحوال ولكنها تتعدل لتتوافق مع الظروف السائدة للعمليات الحربية وبما يسمح بالرد المباشر والكافي على أي طارئ وفق ما يراه القادة العسكريين بعد، مناقشته مع الجهات المعنية وعادة ما تتغير قواعد الإشتباك حسب الأوضاع التي تمر بها الدول تلبية لمتطلبات سياساتها الدفاعية وبما يحفظ أمنها وإستقرارها وسيادتها ومن المهم جداً وضع قواعد الإشتباك ضمن إطار قانوني يمكن وحدات القوات المسلحة من التفاعل معها بحيث تكون واضحة.