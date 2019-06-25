شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... لاول مرة في تاريخ قناة العربية ظهور أول مذيعة يمنية على الشاشة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انضمت الاعلامية اليمنية أسماء راجح الى قناة العربية الحدث, كأول اعلامية يمنية تنضم الى مجموعة mbc وعملت اسماء راجح كمذيعه ورئيس تحرير في أكثر من محطة عربية , بعد ان تركت مهنتها كاطبيبة وذهبت لتعمل مذيعة وإعلامية.

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