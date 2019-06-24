شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل وكيل محافظة اب في الاشتباكات العنيفة ...""الخليج 365"" ينشر أولى الصور من موقع الحدث وصورة الوكيل المقتول والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل وكيل محافظة إب المعين من قبل الحوثيين إسماعيل عبدالقادر سفيان ظهرالاثنين إثر اشتباكات مع مسلحين حوثيين وأصيب أحد مرافقيه، أثناء المواجهات.
وقال مراسل ""الخليج 365" "أن وكيل المحافظة قتل أثناء تواجده مع مرافقيه في قسم الحافي وسط مدينة إب.
وأكدت المصادر إن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : مقتل وكيل محافظة اب في الاشتباكات العنيفة ...""الخليج 365"" ينشر أولى الصور من موقع الحدث وصورة الوكيل المقتول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.