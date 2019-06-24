شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل وكيل محافظة اب في الاشتباكات العنيفة ...""الخليج 365"" ينشر أولى الصور من موقع الحدث وصورة الوكيل المقتول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل وكيل محافظة إب المعين من قبل الحوثيين إسماعيل عبدالقادر سفيان ظهرالاثنين إثر اشتباكات مع مسلحين حوثيين وأصيب أحد مرافقيه، أثناء المواجهات.

وقال مراسل ""الخليج 365" "أن وكيل المحافظة قتل أثناء تواجده مع مرافقيه في قسم الحافي وسط مدينة إب.

وأكدت المصادر إن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.



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