شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور محرج للفتاة السعودية الهاربة ’’رهف القنون‘‘ شاهد كيف أصبحت وتغيرت ملامحها بالكامل ..«صور وفيديو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تعود للفتاة السعودية رهف القنون على أنها خضعت لعمليات تجميل غيرت في ملامحها تماماً وباتت هذه الصور تتناقل بين رواد مواقع السوشيال ميديا من دون معرفة حقيقة الأمر.

ملامح رهف القنون بدت متغيرة جداً بعد عمليات التجميل وهو ما لفت أنظار متابعيها بشدة إلا أن الحقيقة غير ذلك، إذ تبين أنها فتاة من أصول روسية شبيه لرهف القنون تم استخدام إحدى صورها وإرفاقها لصورة رهف القنون الأصلية على أنها رهف القنون قبل وبعد التجميل.

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تفاعل جمهور رهف القنون بشدة مع الصورة ومقطع من الفيديو تم تركيبه لنفس الفتاة الروسية وهو ما أثار الجدل كثيراً.

لطالما أثارت الفتاة السعودية رهف القنون الجدل بعد هروبها من عائلتها في السعودية إلى كندا وحصولها على سبل الراحة وتوفير الأمور اللازمة لبقائها في كندا بشكل قانوني.