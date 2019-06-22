شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..انفجار قوي ومرعب يهز العاصمة المصرية من اقصاها الى اقصاها وينسي كل المصريين وفاة الرئيس السابق محمد مرسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف وقوي ارجاء العاصمة المصرية ( القاهرة ) لكنه ليس انفجار ارهابي او متفجرات بل صرخة قوية دوت من حناجر المصريين فرحا بالهدف الذي سجله المنتخب المصري ضد نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الامم الافريقية التي تنظمها مصر ضد المنتخب .

وتقدم محمود حسن تريزيغيه لاعب المنتخب المصري بهدف في شباك زيمبابوي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في نسختها رقم 32 على أرض مصر.

واستلم تريزيغيه الكرة داخل منطقة الجزاء ورواغ مدافع الخصم وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 42.

Advertisements

وتقابل المنتخبان من قبل في 10 مواجهات رسمية بدأت في تصفيات مونديال 1986، وفازت مصر بهدف وتعادلا في زيمبابوي ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1994 وبالتحديد في عام 1992، وحقق منتخب زيمبابوي الفوز بنتيجة 1-2 ثم فازت مصر في اللقاء الشهير الذي أعيد بسبب إلقاء طوبة وتم نقله إلى فرنسا وانتهى بالتعادل.

وفي دورة الألعاب الأفريقية 1995 فاز منتخب زيمبابوي بنتيجة 1-2 ثم فاز الفراعنة بنتيجة 1-3 ثم تقابلا في أمم أفريقيا 2004، وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

وفي تصفيات مونديال 2014 فازت مصر بنتيجة 2-4 وأيضًا بنتيجة 1-2.