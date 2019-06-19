شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد ومثير لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ بتنورة شيفون خلال اجتماع بمجلس الشيوخ.. شاهد صورة فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ضجة واسعة في أمريكا ، عقب حضورها مناقشة المائدة المستديرة مع اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بزي جريئ ، حيث ارتدت قميصًا أبيض وتنورة من الشيفون الشفاف، أظهرت ملابسها الداخلية.

يذكر أن الاجتماع قد تعلق باستراتيجية الولايات المتحدة لتطبيق قانون المرأة والسلام والأمن، ومن خلال هذا التشريع، تأمل الولايات المتحدة في زيادة القيادة النسائية في الحياة السياسية والمدنية من خلال ضمان تمكين المرأة، وأن لديها الموارد اللازمة للمشاركة في العمليات السياسية بما في ذلك منع وحل النزاعات.