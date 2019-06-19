شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد شامل وغير مسبوق للحرب في الحديدة.. مواجهات شرسة الان وقصف هو الأعنف والمقاومة تسيطر وتبدأ الزحف "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مراسل في الحديدة ان المحافظة على صفيح ساخن مساء اليوم بعد انفجار حرب عنيفة ومستمرة منذ ساعات في تصعيد حوثي جديد بالتزامن مع قصف هستيري على الأحياء السكنية ومجمع بن ثابت التجاري والصناعي.

ونقل مراسل عن مصادر ميدانية اندلاع مواجهات عنيفة إثر هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، مشيرا إلى امتداد المواجهات إلى "الحلقة وحديدة لاند ومدينة الصالح والخمسين".

وقالت المصادر "أن المعارك احتدمت مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2019م، وازدادت ضراوة المواجهات عقب هجوم نفذته المليشيات الحوثية، على كافة الجبهات".

ووصلت قوات المقاومة المشتركة إلى جولة الحلقة (سوق الحلقة) عازلة مجالاً واسعاً أمام المليشيات.. وسيطرت القوات على منتجع الواحة، وتدور المعارك، في الأثناء، في اتجاه حديقة حديدة لاند في شارع صنعاء، هذا من الاتجاه الشرقي للمدينة.. ومن اتجاه الشمال تدور الاشتباكات على بعد أمتار من مدينة الصالح.

واستطاعت القوات المشتركة إسكات القناصة في مباني المدينة، ويتم التمشيط الناري حول المدينة استعداداً لاقتحامها، وفقاً للمصادر.

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ونشطت أعنف المواجهات في شارع الخمسين شرق المطار.

وقال مصدر عسكري بقوات المقاومة الوطنية، في تصريح موجز، إن المليشيات الحوثية تشن هجوماً داخل مدينة الحديدة..

وقصفت المليشيات قبل ذلك مجدداً مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بالقذائف، وتسببت بإشعال النيران في مستودع بالمجمع.

وشهد الثلاثاء تصعيداً واسعاً من قبل مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بالقصف المكثف على التحيتا والجبلية والفازة، جنوب الحديدة بمحاذاة الخط الساحلي.