شكرا لقرائتكم خبر عن ’وجدي غنيم’’ يكشف بـ ’’الاسم’’ الشخص الذي قتل مرسي داخل المحكمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعى الداعية المصري الشهير، الشيخ وجدي غنيم، وفاة الرئيس المصري المعزول بانقلاب عسكري، الدكتور محمد مرسي . وفي فيديو رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" اتهم غنيم ، رئيس سلطة الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي بقتل الرئيس مرسي، وفبركة رواية النيابة العامة. وكشف غنيم أن اختيار هذا اليوم (17 يوينو) لقتل مرسي وإعلان وفاته، يأتي عمدا بالتزامن مع الذكرى السابعة لفوز الدكتور مرسي برئاسة جمهورية مصر، في 17 يونيو من العام 2012 .

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