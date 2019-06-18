عــــــــاجل .. مفاجا مدوية امير قطر يكشف المستور في وفاة الرئيس مرسي ويتحدث عن «نبأ مفاجئ»

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عدن - ياسمين التهامي - عزى امير دولة قطر في وفاة الرئيس المصري محمد مرسي الذي اعلن عن وفاته اليوم الاثنين. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني :«اتقدم إلى عائلة الرئيس مرسي وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء». وعلق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه فس تويتر بالقول : «تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي».

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