شكرا لقرائتكم خبر عن هذه آخر كلمات الرئيس ”مرسي” قبل أن يسقط مغشيا عليه ويتوفى (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع حزب “الحرية والعدالة” المحظور من الحكومة المصرية، بيانا أورد فيه آخر كلمات الرئيس المصري السابق محمد مرسي قبل وفاته لاحقا.

وأوضح البيان الذي نشر على موقع الحزب في شبكة الانترنت، أن مرسي قال إنه يريد “إيصال أمانة للشعب المصري”.

وأضاف البيان “قال الرئيس الشهيد محمد مرسي إنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته تتدهور، وأضاف خلال القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية اقتحام السجون أنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف”.

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وتابع البيان “طلب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة فسمحت له المحكمة، ليؤكد خلال محاكمته أنه تم منع العلاج عنه، كما طلب الرئيس مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت متوفيًا”.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الاثنين، الرئيس السابق محمد مرسي في محكمة كانت تنظر قضية التخابر المتهم فيها، موضحا أن مرسي “أصيب بإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى”.

وتولى مرسي سدة الرئاسة عام 2012 بعد أول انتخابات شهدتها مصر عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك، ليكون الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر، لكنه لم يستمر في الحكم إلا حوالي عام لتتم الإطاحة به بعد أحداث 30 يونيو في مصر 2013، عبر انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.