شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرائيس المصري قبل قليل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى الرائيس السابق محمد مرسي قبل قليل اثناء حظورة قاعة المحاكمة

تفاصيل اوفى لاحقاً

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