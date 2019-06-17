شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل‬ | التلفزيون الرسمي يعلن وفاة الرئيس المصري (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التفزون المصري الرسمي، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي‬ أثناء جلسة محاكمته وتوفى اليوم محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر ، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى إتخاذ الاجراءات اللازمة

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