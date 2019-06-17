شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الخارجية اليمنية تعلن عن وصول دفاتر جوازات السفر للمواطنين .. وغدا أول موعد أيام الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السفارة اليمنية في القاهرة عن وصول دفاتر الجوازات للمواطنيين . Advertisements وقال ملحق شئون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي أن دفاتر الجوزات وصلت إلى مقر السفارة وان على الراغبين في قطع جوزات جديدة التوجه للسفارة . الجدير بالذكر ان مشكلة دفاتر الجوزات له فترة كبيرة ومازالت مستمرة وخاصة بعد اتلاف مجموعة كبيرة منها بسبب اخطاء مطبعية ، وتزايد اعداد المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات سفر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الخارجية اليمنية تعلن عن وصول دفاتر جوازات السفر للمواطنين .. وغدا أول موعد أيام الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.