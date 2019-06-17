شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..السعودية تفاجأ ايران بأول "رسالة حرب" واستعراض سعودي غير مسبوق للقوة بالقرب من سماء " طهران " ( صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية من نوع "إف-15" تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

ونشر حساب وزارة الدفاع على "تويتر" عدة صور ومقطع فيديو للطائرات.

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وأضافت أن المهمة تهدف إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

وكانت السعودية ودول خليجية قد وافقت على طلب أميركي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران الشهر الماضي.

وقالت مصادر إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.