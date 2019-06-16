عقاب إلهي مزلزل في جبل عودين يوقع مجزرة مروعة ويبكي عبد الملك الحوثي ويرعب كل المشرفين الحوثيين( لن تصدق ماحدث )

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن صاعقة رعدية؛ ضربت اليوم السبت شبكة ألغام زرعها الحوثيون في جبل عودين بعزلة اليمن في مديرية مقبنة بتعز". وأكدت "المصادر" إنَّ: "انفجار شبكة الالغام أودى بحياة 7 من مسلحي مليشيا الحوثي مؤكدة تفحم جثثهم". وليست هذه هي المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هذا الامر اذ سبقها حوادث كثيرة في مختلف المدن اليمنية التي زرع فيها الحوثيين الالغام التي تودي بحياة الابرياء .



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