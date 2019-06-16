شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..ولي العهد السعودي يفاجئ ابوه الملك سلمان والرئيس هادي وعبد الملك الحوثي ويعلنها صريحة مدوية : هذا هو هدفنا الحقيقي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان بلاده لن تقيل ابدا بوجود ميليشيات ارهابية على حدودها ، لافتا الى ان السعودية بذلت كافة الجهود لاحلال السلام لكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب التعنت الحوثي الذي لا يابه بمصير الشهب اليمني وانما هو ينفذ اجندة ايرانية ولو كان ذلك ذد مصالح اليمن واليمنيين

جاء ذلك في الحوار الذي اجرته معه صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية ونشرته في عددها الصادر اليوم الاحد الموافق 16 يونيو 2019م

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وقال.... السعودية دعمت «الجهود كافة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه».

مشدداً على أن بلاده «لا يمكن أن تقبل بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودها».

وأوضح أن هدف التحالف في اليمن «ليس فقط تحريره من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن».

