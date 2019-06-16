شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تثير الجدل بفتسان يكشف عن جسدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل؛ بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف.

حيث نشرت ” مايا ” صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، وظهرت مرتدية فستانًا لامعًا شفافًا كشف عن جسدها.

وحصدت الصورة ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه لها بعض المتابعين أوصاف نابية بسبب ظهور منطقة الصدر عارية على حد وصفهم.