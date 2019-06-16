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مايا دياب تثير الجدل بفتسان يكشف عن جسدها

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل؛ بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف.

حيث نشرت ” مايا ” صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، وظهرت مرتدية فستانًا لامعًا شفافًا كشف عن جسدها.

وحصدت الصورة ردود فعل سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه لها بعض المتابعين أوصاف نابية بسبب ظهور منطقة الصدر عارية على حد وصفهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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