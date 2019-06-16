عاجل : ورد الان تحذيرات عاجلة لسكان عسير ...هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقتي مكة المكرمة وعسير من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب شبه إنعدام في الرؤية الأفقية .
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أن التحذير يشمل محافظات القنفدة والليث في مكة المكرمة والبرك في منطقة عسير .
وأبانت الهيئة أن الحالة المذكورة ستبدأ في تمام الحادية عشر صباحاً وتنتهي في الخامسة مساءً ، مؤكدة على ضرورة الحذر أثناء قيادة المركبات خاصةً على الطرق السريعة .
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