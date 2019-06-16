شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة صادمة ) " جزار " يبيع لحوم " الكلاب " للمواطنيين باعتبارها لحوم " اغنام " ويعلقها على واجهة محله ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الزميل " محمد مازحم " احد الصحفيين في محافظة إب عن ضبط احد الجزارين وهو يقوم ببيع لحوم الكلاب للمواطنين على انها لحوم اغنام في حادثة لا تعد الاولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في اليمن .
وقال " مزاحم " في منشور له بصفحتة الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك - رصده " اليمني اليوم " - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب من ضبط أحد الجزارين عديمي الضمير ، لذبحه "كلاب" وفرمها ومن ثم بيعها "دقة" لزبائنه.
يأتي ذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة تفيد أن أحد الجزارين بمدينة إب يقوم بذبح كلاب ، لفرمها وبيعها كدقة على مرتاديه .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..( صورة صادمة ) " جزار " يبيع لحوم " الكلاب " للمواطنيين باعتبارها لحوم " اغنام " ويعلقها على واجهة محله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.