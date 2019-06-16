شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة صادمة ) " جزار " يبيع لحوم " الكلاب " للمواطنيين باعتبارها لحوم " اغنام " ويعلقها على واجهة محله ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الزميل " محمد مازحم " احد الصحفيين في محافظة إب عن ضبط احد الجزارين وهو يقوم ببيع لحوم الكلاب للمواطنين على انها لحوم اغنام في حادثة لا تعد الاولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في اليمن .

وقال " مزاحم " في منشور له بصفحتة الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك - رصده " اليمني اليوم " - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب من ضبط أحد الجزارين عديمي الضمير ، لذبحه "كلاب" وفرمها ومن ثم بيعها "دقة" لزبائنه.

يأتي ذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة تفيد أن أحد الجزارين بمدينة إب يقوم بذبح كلاب ، لفرمها وبيعها كدقة على مرتاديه .