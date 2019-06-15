شكرا لقرائتكم خبر عن لص يمني حقير يداهم منزل جاره وبدلا عن السرقة قام بهذا العمل البشع ولاذ بالفرار وما فعلته الشرطة اثار غضب كل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى مواطن؛ أمس الجمعة, إثر إصابته بعدة طعنات بسبب مهاجمة جاره لمنزله بأول أيام عيد الفطر؛ بمديرية دار سعد بعدن.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” نقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة إنَّ: “جار -سارق- هاجم منزل المواطن بهدف السرقة؛ ليجد إن صاحب البيت -المواطن- وزوجته بداخل المنزل نفسه”.. وقد تفاجأ “السارق” بوجودهما؛ فباشرهما بضربات قاتلة بالسلاحالابيض مما أصابهما إصابات بالغة.

وصرح “المصدر” بأنَّ: المواطن؛ توفي أمس الجمعة بداخل إحدى المستشفيات الطبية.. بينما زوجته ما تزال بحالة خطرة وبالعناية المركزة.

واثار ما قامت به الشرطة سخرية اليمنيين ، فبدلا من القبض على اللص القاتل قامت بالقبض على والده واودعته السجن رغم انه لا ناقة له ولا جمل بما حدث .

