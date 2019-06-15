شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارت عنيفة تهز منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء أن انفجارات هزت مساء اليوم، أحد الأحياء السكنية، في منطقة الحصبة، وسط العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع العاصمة أونلاين عن المصادر ” سماع دوي انفجارات في أحد الأحياء بمنطقة الحصبة، صادرة من أحواش منازل لقيادات حوثية، تستخدمها المليشيا لتدريب والتجارب لعناصرها.

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وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي الارهابية عملت على شراء منازل وفلل سكنية في المنطقة وسط الأحياء السكنية وحولتها لمخازن أسلحة وأماكن للتدريب لمليشياتها، كما تتخذ من بعضها سجوناً خاصة وتستخدم مختطفين كدروعاً بشرية.

يذكر أن قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية تقوم منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 2014م، بشراء فلل ومنازل وسط الأحياء السكنية وبمبالغ طائلة، لتقوم بهدمها، وإعادة بنائها من جديد، بعد أن تنفذ حفريات كبيرة داخلها.

وكانت منظمات دولية ومحلية حذرت مليشيا الحوثي الانقلابية من استخدام الأحياء السكنية والمدنيين دروعاً بشرية، ونددت بقيام مليشيا الحوثي بعمل ورش ومعامل تصنيع وسط الأحياء السكنية، كما حدث في حادثة سعوان قبل أشهر، ونتج عنه مقتل واصابة اكثر من 100 مدني بينهم أطفال ونساء.

