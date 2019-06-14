شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لفتيات وشبان في «الديسكو الحلال» بالسعودية يثير غضباً بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت مقاطع فيديو من داخل «ديسكو» في مدينة جدة، غضباً بين سعوديين في المملكة، اليوم الجمعة 14 يونيو/ حزيران 2019، ما دفع هيئة الترفيه إلى فتح تحقيق فوري، وتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

رابط بديل لفيديو الديسكو الحلال

ونشر سعوديون على موقع تويتر مقاطع فيديو التقطت بعد افتتاح الديسكو في مدينة جدة، يوم 12 يونيو/حزيران 2019، وتسمع في أحد المقاطع موسيقى صاخبة جداً ويظهر شباب وفتيات يرقصون ويتمايلون.



وفي مقطع فيديو آخر، يصور شاب نفسه مع أصدقائه، ويقول إن الرقص والغناء من حوله يحدث في جدة، ثم يظهر من وراء الكاميرا صوت لشاب يشارك في الرقص، وقال ساخراً: «حلال، كله حلال»، في إشارة إلى التبريرات التي ظهرت عندما قررت المملكة افتتاح الديسكو، قائلة بأنه «نايت كلوب حلال».



وافتتحت سلسلة النوادي الليلية «وايت» فرعاً جديداً لها في الواجهة البحرية من مدينة جدة، ولهذه السلسلة فروع أخرى في بيروت ودبي.

وفي تصريح لشبكة CNN، قال مدير عام جميع النوادي الليلية لمجموعة «add-mind»، المُشغلة لـ»وايت جدة»، إنه «لا يوجد شيء اسمه بار حلال، فهو لاونج كباقي اللاونجات الموجودة بالبلاد»، على حد تعبيره.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أول أمس، إن «النادي سيفتح أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحاً، وسُيمنع من هم دون الـ18 عاماً من الدخول إليه».

وهاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، ما أظهرته مقاطع الفيديو من داخل ديسكو جدة، وقال في حسابه على تويتر: «هل هذا هو ضمن الآداب العامة والذوق العام وأخلاق المجتمع»، مضيفاً: «وكونوا واثقين بأن ولاة الأمر لا يقبلون بذلك».

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وعبّر سعوديون على تويتر عن آراء مشابهة، وسط مطالبات من قبل بعضهم بإغلاق الديسكو في جدة. وانتقدت مغردة سعوديةبشدة إنشاء الملهى قائلة: «مجاهرة بالمعاصي، ومناداة بالاختلاط بلباس عارٍ، أي تطور هذا الذي تريدونه، هذا الذي كنتم تطمحون له، همكم إفساد في الأرض وفسق وكفر بالنعمة».

هيئة الترفيه تعلّق

ودفعت ردود الفعل الغاضبة هيئة الترفيه إلى التعليق على مقاطع الفيديو، وأصدرت الهيئة ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بياناً رسمياً حول الحادثة.

وقالت الهيئة في بيانها إنها فتحت تحقيقاً فورياً حول مقاطع فيديو تم تداولها، أمس الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019، لافتتاح «ملهى ليلي محترم» في جدة.

وأكدت الهيئة أن الفعالية المقامة تحت اسم «بروجكت إكس» مخالفة للإجرءات القانونية والأنظمة المعمول بها في المملكة، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، والترخيص الذي حصلت عليه كان لإحياء فعالية أخرى، استغلَّ القائمون عليها موافقة الهيئة لارتكاب هذه المخالفة، التي وصفها البيان بأنها جسيمة وغير مقبولة.

وأكدت الهيئة أنَّها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم سحب الرخصة من القائمين على الفعالية، واستكمال الإجراءات القانونية في حقهم.

المملكة تتغير

وتشهد السعودية تحولات جذرية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017، حيث سمح ببناء دُور السينما، وأقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة، في حين كان كل ذلك محرَّماً قبل سنوات فقط وتحاربه الدولة.

وكان من أبرز التغييرات التي فرضها ولي العهد تقليص صلاحيات هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والتي كان من بين مهامها «توقيف واعتقال أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج كما تعمل ضد السحر وتكافح الابتزاز».

وفقدت الهيئة هذه الأدوار منذ العام 2016، بعدما أقرت السلطات السعودية تنظيماً جديداً، حدّ من صلاحياتها ومنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما اشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا «من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك».

المصدر: عربي بوست