شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعودية تتحدى الجميع وتظهر بفيديو جديد اكثر جرائة وتعري .. لبسي خاص فيني (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دافعت ”الفاشينيستا“ السعودية،مودل روز عن نفسها، بعد الهجوم عليها بسبب شكل ملابسها، التي تظهر به في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، رغم انتمائها لدولة إسلامية بها الحرم المكي، واتهامات لها بتشويه صور فتيات المملكة.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو، ظهرت فيه ”روز“ تتحدث بعصبية عن منتقدي ملابسها القصيرة، العارية في بعض الأحيان، قائلة: ”أنا لبسي خاص فيني أنا.. أهلي غير أهلكم.. وتفكير أهلي غيركم.. وتربيتهم لي غيركم.. وتقاليدنا غير تقاليدكم.. كل واحد له طريقة لبس غير الأخر.. واللي ينتقد هذا الكلام يبقي إنسان جاهل“.

ووجّهت إحدى المتابعين اتهامًا لـ“روز“ بتشويه صورة بنات الخليج، قائلة: ”المشكلة اللي صاير في الخليج أن كل واحد يقول أنا حر.. من متى إحنا أحرار في الحشمة.. وين عاداتنا في اللبس.. أمثالكم خربوا سمعة الخليج.. وشوهتوا صورة بنات وشباب الخليج.. لما تجيكم انتقادات فكروا لو 1% أن اللي ينتقدكم خايف على صورة الخليج.. وأنكم في ازدياد كل يوم.. وصايرين عبء على الخليجيين“.

وتابعت: ”لبسك مثل اللبس لزوجك وفي بيتك.. مش توري العالم.. لكن انتوا الفلوس عمتكم وعمت عيون أهاليكم.. عايشين من وراكم.. ترى في الآخرة كل واحد مسؤول عن أعماله.. وكل واحد يقول نفسي نفسي.. لا أمج ولا أبوج بيعطونج عمل واحد صالح.. ستري نفسج.. والله يهدي الجميع“.

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وعلّق آخر: ”مشكلة صار كل واحد يتفلسف وينسب قلة أدبه إلى أنه أمر حضاري وثقافة وطريقة تربية مميزة ويطالب الناس أنها ما تنتقد !! أكيد الكل بينتقد لأنكم جايين تعرضون فسادكم قدام كل الناس وتفسدون تفكير المجتمع“.

وجدير بالذكر أن الهجوم على المودل السعودية ”روز“، بسبب ملابسها ليس الأول تلك المرة، إذ كانت قد تعرضت لهجوم لاذع في وقت سابق بسبب ارتدائها ”جمبسوت“ عاري الكتفين، و“هوت شورت“ قصيرًا للغاية خلال قضائها إجازة صيفية في أمريكا، ووصل الهجوم إلى حد اتهام البعض لها بتشويه صورة بنات المملكة العربية السعودية بسبب ملابسها الجريئة، بل وطالب أحد النشطاء بمقاطعة الفاشينيستات احتجاجًا على جرأتها.