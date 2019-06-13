شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حصيلة أولية.. نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن عن وقوع انفجار عبوة ناسفة تهز منطقة عبدالقوي وإصابة شخص اثيوبي وتم نقله الى مستشفى أطباء بلا حدود بعدن.

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