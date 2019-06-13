شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد للبحرية الأمريكية عن حادث ناقلتي نفط بحر عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، اليوم الخميس.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أعلن الأسطول إرساله "قوات للمنطقة لمساعدة السفينتين، إحداهما تدعى "إم تي فرونت ألتير"، وترفع علم جزر مارشال".

​وأفادت الوكالة بأن السفينة المذكورة انحرفت عن مسارها واشتعلت بها النيران.

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ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.