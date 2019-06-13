شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية السعودية ”تعلن تنفيذ القتل في حق وافدين …تعرف على جنسيتهما والتهمه المنسوبة لهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية امس الاربعاء بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي المخدرات بمنطقة المدينة المنورة،

وقالت الوزارة انه بفضل من الله تم القبض على كل من ظفار حياة محمد نواز، ومنظور دين إقبال دين “باكستانيا الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين والميثامفييتامين المخدرين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

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واضافت الوزارة انه تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين ظفار حياة محمد نواز ومنظور دين إقبال دين اليوم في منطقة المدينة المنورة.

واكدت وزارة الداخلية السعودية على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وحذرت في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل