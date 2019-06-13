شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم .. بوش الابن: مبارك أبلغني بـ ‘‘هذا السر‘‘ بشأن صدام حسين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعاد الناشط السياسي حذيفة عزام نجل الجهادي الشهير عبد الله عزام مقطع فيديو على حسابه في تويتر، والذي يكشف فيه الرئيس الأاسبق جورج بوش الابن عن أنه قام بغزو العراق، عقب تأكيد الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك بأن صدام حسين يمتلك أسلحة كيماوية.

وكتب عزام: " الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن يصرح بأن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك هو من أخبر الأمريكان أن العراق يمتلك أسلحة كيميائية.. الفرية التي غزي بها العراق كانت مصرية خالصة".

وبحسب الفيديو الذي تم إعادته فأن بوش الابن يؤكد أن مبارك قال لتومي فرانكس - الذي قاد القوات الامريكية التي أطاحت بحكم الرئيس العراقي - أن صدام حسين يمتلك أسلحة بيولوجية.. خذ حذرك".



كما صرح بوش الابن أن الولايات المتحدة لديها علاقة قوية وحميمة مع مصر، وأن هذه العلاقة هي حجر الزاوية لسياستنا في الشرق الأوسط.

يذكر أن عملية غزو العراق بدأت في 20 مارس 2003م، من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين.

وتسببت هذه الحرب أكبر خسائر بشرية في المدنيين العراقيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي منذ عدة عقود بسبب الهجمات الانتحارية.

وانتهى الاحتلال الأمريكي للعراق رسميا في 15 ديسمبر 2011م، بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر 2011م.