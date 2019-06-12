شكرا لقرائتكم خبر عن لم يسبقه اليها اي زوج في العالم..رجل يلجأ لهذه الطريقة الرهيبة لكشف خيانة زوجته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لجأ رجل مغربي لإرتداء النقاب النسائي ليكشف حقيقة زوجته ، حيث قام بتعقب زوجته التي تدعي في أغلب الأوقات أنها تخرج مع طفلها من أجل الترويح عن النفس وتغيير أجواء الشقاء طيلة وقت الصيام خلال شهر رمضان .
حيث قام الزوج بتعقب زوجته عقب خروجها من المنزل ، وقام بضبطها في جو رومانسي مع عشيقها زهما يتبادلان القبل والأحضان في مكان مظلم بساحة الحسن الثاني المغربية .
على الفور قام الزوج بإبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة وتم القبض على الزوجة وعشيقها .
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