شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مفجع.. ألقت برضيعهتا في مقلب قمامة ثم غادرت بهدوء .. شاهد بالفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت كاميرات المراقبة جريمة بشعة قامت بها إحدى السيدات، حيث ظهرت وهي تلقي حقيبة سوداء بالقرب من مقلب قمامة صناعي على جانب الطريق، في تايلاند، والتي تبين أنها لرضيعتها حديثة الولادة.

وقامت الأم بحسب ما يظهر مقطع الفيديو بوضع رضيعتها في حقيبة سوداء، وألقت بها في صندوق القمامة، قبل أن تركب دراجتها النارية وترحل، وذلك بعد إنجابها بيوم واحد.

وأظهر الفيديو الأم ، وهي تنظر حولها للتحقق من عدم رؤية أحد لها، ورغم وجود شاهد في الشارع إلا أنه لم يلحظ الرضيعة، ثم ركبت دراجتها النارية، قبل أن تقودها بعيدًا مع ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، وتركت الرضيعة في صندوق القمامة لمدة 4 ساعات في الحر الشديد.

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وقد عثر جامع القمامة على الطفلة، وأبلغ الشرطة وفرق الإنقاذ، الذين نقلوها إلى المستشفى وهي تعاني من مضاعفات الولادة، وتتألم وتنزف بشدة.

وبررت الأم فعلتها بعدم امتلاكها ما يكفي من المال لتربية الطفلة: "زوجي سائق في مقاطعة أخرى، ويجني 10 آلاف بات في الشهر، وهذا لا يكفي لعائلتنا".