شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية سعودية تهاجم الشرعية اليمنية .. وتصفها بحكومة الإخوان العاجزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت إعلامية سعودية هجوماً حاداً على الحكومة الشرعية اليمنية، ووصفتها بالميتة، وذلك على خلفية استقالة وزير الخارجية خالد اليماني. وقالت الإعلامي السعودية سكينة المشيخص، في تغريدة على حسابها في “تويتر” تابعها المشهد اليمني”: “الحكومة الشرعية اليمنية وضعها ميت سريرياً وفي المراحل الأخيرة”. وأضافت المشيخص، وللأسف كل المسؤولية جالس يتحملها التحالف العربي وحده ، والاخبار الوحيدة الي نسمعها عن الشرعية الاستقالات ! Advertisements واختتمت تغريدتها بالقول: “حكومة مليئة بالإخوان وعاجزة عن فعل أي شيء”. وضمنت تغريدتها بهشتاق #خالد_اليماني

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