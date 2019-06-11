اب يمني يغتصب أربع من بناته بشكل متكرر

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عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة سياج لحماية الطفولة انها تلقت بلاغاً يتهم المدعو (ع م ع) بارتكاب جريمة اغتصاب متكررة لأربع من بناته الصغيرات (ن، ح، س، ل) – تقول المنظمة انها تحتفظ بأسمائهن- واللواتي تتراوح أعمارهن بين التاسعة والرابعة عشرة. وطالبت سياج النيابة العامة في الجمهورية اليمنية سرعة تقديم ملف الجريمة إلى المحكمة وتوفير محاكمة عادلة للمتهم والحكم بإعدامه في حال ثبتت ضده الجرائم البشعة المنسوبة إليه. وتطالب المنظمة في حالة اثبات القضاء للتهمة اعدام المتهم كأقل إجراء في جريمة بالغة البشاعة والخطورة كونه معني بحماية الضحايا وهو رجل محصن وتعاليم الإسلام تقضي بقتله حتى وإن كانت الجريمة بحق امرأة أجنبية فكيف والحال مع بناته الصغيرات. واعتبرت سياج هذه الجريمة من الجرائم البالغة الخطورة والماسة بأمن وسلامة المجتمع باعتبارها زنا محارم وباعتبار المجني عليهن قاصرات. وكررت سياج دعوتها لمجلس النواب اليمني ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بالجرائم ضد الأطفال بحيث يتم تقنين أكبر العقوبات الممكنة لتحقيق الردع وخاصة في جرائم الآباء بحق الأبناء وجرائم الشرف بشكل عام وكذا انتهاج آليات تحقيق قادرة على الوصول الى حقيقة ارتكاب هذه الجرائم وتطوير الأدوات المستخدمة في الكشف عن الجرائم بما في ذلك استخدام فحص الحامض النووي ( DNA ).



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