شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. وفاة أشهر مذيعة يمنية بهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت الإعلامية العدنية المعروفة امل بلجون بالجمهورية المصرية. وقال مصدر مقرب من الإعلامية امل بلجون انها توفيت صباح اليوم بشكل مفاجئ بمنزلها بالعاصمة المصرية.

وكانت بلجون قد تعرضت لحادث سير في الشهر الماضي ادى لكسر في ساقها. واشتهرت أمل بلجون بتقديم البرامج الفرائحية وإطلالتها كل خميس بتقديمها الشيق وابتسامتها الدائمة، وكانت قريبة إلى قلوب كل مشاهدي قناة عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. وفاة أشهر مذيعة يمنية بهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.