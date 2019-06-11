شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل.. شاهد مايحدث الان في الجنوب؟.. انهيارات مفاجئة " سقوط مواقع وتدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى".. مستجدات طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، اليوم الاثنين، بانهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الضالع.

حيث دخلت القوات المشتركة و المقاومة الجنوبية إلى مدينة الفاخر، من بوابة القفلة، أولى المناطق والقرى المحررة فعليا، على وقع تقدم متسارع لمعركة انتزاع وتطهير آخر مركز حضري وإداري في شمال الضالع يؤدي إلى منطقة العود المشتركة مع محافظة إب.

وقالت مصادر ميدانية ان القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية حررت منطقة القفلة، أولى قرى الفاخر، وتتقدم باتجاه مركز المدينة.

وكانت المقاومة والقوات المشتركة تقدمت اليوم الاثنين، سيطرت في وقت سابق اليوم الاثنين على منطقة القفلة، بعد أن تمكنت من تأمين، منطقة الدوير، وموقع قصبة الدوير الاستراتيجي.

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وأكدت أن التقدم الواسع قابله انهيار في صفوف ودفاعات المليشيات الحوثية التي تلقت ضربات مركزة بالمدفعية وراجمات الصزاريخ، بينما أغارت مقاتلات التحالف على تجمعات ودمرت آليات عند باب غلق.

إلى هذا دمرت الوحدات المتقدمة في القوات المشتركة طقما حوثيا محملا بالذخائر، في نقطة بحبيل الكلب، جنوب مدينة الفاخر، بصاروخ موجه.

وبات فعليا معسكر الحساحس تحت السيطرة النارية للمقاومة بالإضافة إلى مناطق باب غلق وشليل وهجار.

التطورات في جبهات شمال الضالع امتدت إلى جبهة باجة في حجر وتقدم في جنوب غرب باجة، بالتزامن مع توغل القوات المشتركة في باهر ماوية تقدما من تورصة بالأزارق.