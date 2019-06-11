عـــاجل..الإطاحة بالحكومة الشرعية اليمنية واستبدالها بحكومة حرب مصغرة من هذه الوزارات فقط ولمدة عامين (أسماء + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تحدثت أنباء من مصادر مطلعة عن اعتزام الرئيس هادي الإطاحة بالتشكيلة الحالية للحكومة الشرعية وتشكيل أخرى مصغرة. حيث قالت مصادر سياسية مطلعة بأن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وبالتشاور مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، سيبدأ بتشكيل حكومة يمنية مصغرة.

وأوضح عبدالسلام محمد- رئيس مركز ابعاد للدراسات "أن أفضل متاح للرئيس الآن هو إعلانه عن حكومة حرب مصغرة تتكون من شخصيات أكاديمية ومهنية وسياسية ذات اختصاص دقيق، وهذا سيحقق استمرار الشرعية في مقاومة الانقلاب وقلب الطاولة على الجهات الإقليمية والدولية التي تدفع للتطبيع مع حالة الحوثيين في الشمال والانتقالي في الجنوب!".

واشار عبدالسلام في منشور له في صفحته على موقعالتواصل الاجتماعي "فيسبوك "الى ان الحكومة المصغرة ستكون مشكلة من الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والإعلام والتعليم والإغاثة فقط وإعادة ترتيب جدول عملها والتفاهم مع التحالف العربي في كيفية تحقيق الهدف الذي من أجله تمت دعوتهم لدعم الشرعية!

وكان البروفيسور سيف العسلي، وزير المالية الاسبق و استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، أكد في وقت سابق أن الحل الوحيد هو إيقاف الحرب بدون قيد أو شرط، و تشكيل حكومة من الخبراء لمدة سنتين غير قابلة للعزل أو التمديد، والمصالحة الوطنية، و الاتفاق على دستور، وإجراء الانتخابات، و المطالبة بالتعويضات.

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