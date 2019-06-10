شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الفلكي اليمني الأشهر يكشف ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني عن وقوع ظاهرة فلكية نادرة مساء اليوم الاثنين، يُمكن مشاهدتهُا بالعين المجردة.

وأوضح الفلكي محمد عياش في نشر على صفحته بالفيسبوك، أن " كوكب المشتري يواجه الشمس ويتقابل مع كوكب الأرض مساء اليوم الإثنين العاشر من يونيو، لِيكون قرصهُ مضاء بالكامل وأكثر لمعاناً من أي وقتٍ مضى، و يُمكن مشاهدتهُ بالعين المُجرده طوال الليل كالنجم الكبير الساطع وخاصةً عندما يتوسط قبة السماء على إرتفاع (37.5) درجة جهة الاُفق الجنوبي مع منتصف الليل".

واشار عياش الى أنه "سيكون في أقرب نقطه لهُ من الأرض بعد غدا الأربعاء، الثاني عشر من يونيو، وعلى بُعد مسافة (640.87) مليون/كم، عن الأرض".

جدير بالذكر ان الارض تشهد تحركات طبيعية لبعض النجوم والكواكب المكونة للمجموعة الشمسية.