شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة المانية لهذا السبب الصادم يجب ان لا تتناول الموز ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأوضحت المجلة الألمانية “فرويندين” أن الموز لا يعد الوجبة المناسبة للإفطار على معدة خاوية، وذلك للأسباب التالية:

التعب

عند تناول الموز على معدة خاوية يرتفع مستوى السكر في الدم على الفور، ومعه يزيد مستوى الحمض في الجسم، وعلى الرغم من أن الموز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة بسرعة، وهذا ما يجعله فاكهة مثالية لمن يمارسون التمارين الرياضية، إلا أن هذه الطاقة سرعان ما تنفد وبعدها يشعر الجسم بالتعب.

الجوع

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يتكون الموز من السكر بنسبة تصل إلى 25%، ويؤدي ذلك عند تناوله على معدة خاوية إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، وبعدها ينخفض بشكل كبير، ثم يعاود الجسم الشعور بالجوع.

الحاجة لمساعدة غذائية

يحتوي الموز على العديد من المواد الغذائية الصحية مثل فيتامين B6 والكالسيوم، ولكن هذه العناصر لا يتم امتصاصها من الجسم بشكل جيد إلا عند تناول الموز مع عناصر أخرى مثل الموسلي والمكسرات والعسل، وفي هذه الحالة يصبح الموز مناسباً لوجبة الإفطار.



وأوصى الخبراء بتناول فاكهة الموز ثلاث ثمرات يومياً على الأقل وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والطاقة.