شاهد بالفيديو .. خليجي يرمي أموال من شقته في مصر على المارة وتدافع للحصول عليها

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتجمهر كبير لعدد من المصريين خلال أيام العيد. وأظهر الفيديو أحد الأشخاص، قال المغردون أنه خليجي، وهو يرمي الأموال من شرفة شقة في إحدى العمائر السكنية. وتدافع الرجال والنساء لالتقاط الأموال مسببين ازدحاما كبيراً. ولم تتضح حتى الآن ملابسات الفيديو وتأكيد الجنسية الحقيقية للشخص الذي ألقى بالأموال.

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