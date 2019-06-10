شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سبق السعودية أمر ملكي بإعفاء كافة المغتربين اليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سبق الالكترونية عن امر ملكي إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس. Advertisements وشمل القرار كافة اليمنيين المقيمين على اراضي المملكة والمسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة من المصدر سبق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سبق السعودية أمر ملكي بإعفاء كافة المغتربين اليمنيين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.