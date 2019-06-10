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صحيفة سبق السعودية أمر ملكي بإعفاء كافة المغتربين اليمنيين في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سبق الالكترونية عن امر ملكي

إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

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وشمل القرار كافة اليمنيين المقيمين على اراضي المملكة والمسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة من

المصدر سبق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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