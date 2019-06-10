شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محمد وزيري، أنباء تحدثت عن إصابتها بالسرطان أو مشاكل في الكبد، متوعدا بملاحقة مطلقي تلك ”الفبركات“، حين تسترد هيفاء عافيتها.

وأشار إلى أن صحة وهبي في تحسن مستمر، مؤكداً أنها تسترد عافيتها يوماً بعد آخر.

ووجه مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة للصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر خبرًا يًفيد مرض هيفاء، بالكبد، واصفًا خبره بغير المهني.

وهاجم وزيري، باسيل، ووصفه بغير المهني، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، تغريدة هاجم فيها الأخير واصفا إياه بالبعيد عن المهنية لأنه لم يراع مشاعر أقارب ومحبي الفنانة اللبنانية.