شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة بلقيس تعلن عن إحياء احتفال ضخم في هذه المدينة اليمنية وحضور أكثر من 50 ألف مشارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة بلقيس فتحي انها ستقيم حفلة في الحديدة، وستقام الحفلة في شارع عام يحضرها من 50 إلى 60 ألف . وأشارت بلقيس، التي تحمل الجنسية الإماراتية، في تغريدة عبر حسابها في تويتر رداً على أحد المغردين الذي سألها متى ستكوني في الحديدة، فقالت باللهجة التهامية: “شاحيدكن قريب بإذن الله واوطّي حفلة بشارع عام يحضرها 50 أو 60 الف … وامبلاد حفلها بيقع زخمو” وتعود اصول الفنانة بلقيس الى محافظة الحديدة، والتي هي مسقط رأس والدها الفنان والموسيقار الكبيراحمد فتحي .

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