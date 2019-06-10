شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق عمليات خاصة لقوات الشرعية لقطع طريق استراتيجي ومحاصرة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق تقرير تلفزيوني التفاف قوات تابعة للجيش الوطني اليمني، من أجل قطع طريق مجز قطابر في صعدة وتأمين الأحياء الشرقية والوسطى في مديرية باقم المحررة. وأوضح التقرير أن قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، تواصل تطهير ومحاصرة عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في مجز ومديرية باقم المحررة.

وأظهر التقرير عمليات قصف ليلية تقوم بها كتيبة المهام الخاصة، إضافة إلى عمليات شق الطرق وتفكيك الألغام، وتجول آليات الجيش الوطني في باقم المحررة بحثا عن فلول الميليشيات التي هربت إلى الجبال. وكانت قوات الشرعية في اليمن قد حررت عدة مناطق لتأمين الخط الواصل بين المحافظتين بشكل كامل، حتى لا يستهدف الحوثيون المواطنين أثناء تنقلهم على هذا الخط، لا سيما أن هناك قبائل مشتركة بين المحافظتين، وسكان المنطقتين يتنقلون باستمرار بينهما.

Advertisements