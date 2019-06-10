شكرا لقرائتكم خبر عن ليست من اجل الرسوم ولا السعودة.. البركاني يفاجئ هادي والجنرال الاحمر ويوجه دعوة عاجلة للملك سلمان وولي عهده تفرح كل ابناء المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم الاحد 9 يونيو2019 م ،الأشقاء في دول التحالف إلى نجدة إخوانهم اليمنيين في عدن وتقديم الدعم والمساعدة المختلفة لإنقاذ الناس من آثار الكارثة الناتجة عن المنخفض الجوي وماخلفه من أضرار بالسكان والمنشآت.



وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد كلف البركاني عدد من اعضاء المجلس المتواجدين في عدن بمتابعة الوضع وتقديم تقرير عاجل بشأن الوضع إلى هيئة رئاسة المجلس، بحيث تقوم هيئة رئاسة المجلس بالتواصل مع الحكومة للعمل على تجاوز آثار الكارثة.



وشدد البركاني على أعضاء مجلس النواب المتواجدين في عدن وهم الدكتور محمد صالح قباطي وعبدالخالق البركاني وفؤاد عبدالكريم وخالد شائف الردفاني وسالم منصور حيدرة التواصل مع الحكومة والأجهزة المختلفة للعمل على مساعدة المواطنين لتجاوز الكارثة واضرارها.



وكانت الحكومة اليمينة قد اطلقت الاحد نداء استغاثة لانقاذ المواطنيين في ثلاث محافظات .

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ووجه وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، محافظي محافظات (عدن، أبين، لحج) والسلطات المحلية في هذه المحافظات النزول الميداني الى الاماكن التي تضررت من السيول جراء المنخفض الجوي والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في توفير الخدمات المتكاملة للمتضررين وحصر الاسر والأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.



كما وجه بسرعة تشكيل لجان لحصر وتقييم الاضرار وسرعة الرفع بها الى الحكومة بأقرب وقت ممكن، ومتابعة تقييم مستوى الخدمات والمتطلبات المقدمة لكافة المتضررين.



ودعا فتح في تصريح لوكالة الانباء الانباء اليمنية (سبأ) المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اليمن التدخل العاجل لانقاذ السكان في محافظات (عدن وابين ولحج) جراء الكوارث الناتجة في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة والشوارع المزارع جراء الامطار والسيول، وسرعة ارسال فرق الطوارئ واعداد الخطط الطارئة التي تستخدم في مثل هذه الاوضاع وتوفير المتلطلبات الاغاثية والايوائية والطبية لكافة المتضررين، والتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.



وأهاب فتح بالمنظمات الاغاثية الخليجية المتواجده في العاصمة الموقتة عدن بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظاتت وارسال الفرق الاغاثية والانسانية ومد المحتاجين بكافة الاحتياجات الانسانية.